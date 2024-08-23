أسعار النفط تنتعش

ارتفعت أسعار النفط هامشيًا، اليوم الجمعة، لتواصل حصد المكاسب للجلسة الثانية على التوالي، وتتجه نحو تسجيل خسائر أسبوعية، حسب ما أوردته منصة "الطاقة" المتخصصة في الأسواق النفطية.

وأثارت تعديلات بالخفض لبيانات التوظيف الأمريكية مخاوف بشأن الطلب، مع تجدد محادثات وقف إطلاق النار في غزة التي خفّفت المخاوف بشأن تعطل الإمدادات.

وبحلول الساعة 06:29 صباحًا بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم أكتوبر، بنسبة 0.08%، لتصل إلى 77.28 دولارًا للبرميل. في الوقت نفسه، زادت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم أكتوبر بنسبة 0.03%، لتصل إلى 73.03 دولارًا للبرميل، حسب الأرقام المقارنة التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

وسجل الخامان القياسيان (برنت، وغرب تكساس الوسيط) أدنى مستوياتهما منذ أوائل جانفي هذا الأسبوع، بعد أن خفّضت الحكومة الأمريكية بصورة حادة تقديراتها للوظائف التي أضافها أصحاب العمل في البلاد هذا العام حتى مارس المقبل.