غارات وقصف مدفعي صهيوني بمناطق متفرقة في غزة

استشهد وأصيب عدد من المواطنين فجر اليوم الجمعة، إثر غارات وقصف مدفعي صهيوني على مناطق متفرقة بقطاع غزة، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وفي اليوم الـ322 من العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة، نقلت "وفا" عن مصادر صحية باستشهاد مواطن إثر قصف مدفعي صهيوني استهدف منطقة المفتي شمال مخيم النصيرات، بينما أصيب طفل برصاص قوات الاحتلال في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وفي ذات السياق، أفاد الدفاع المدني بوقوع عدة إصابات بقصف استهدف منزلا بمنطقة الشيماء في بيت لاهيا. وبالإضافة إلى ذلك، شهد شمال دوار بني سهيلا شرق مدينة خان يونس قصفا مدفعيا أوقع العديد من الإصابات.

وكانت مصادر طبية في مجمع ناصر الطبي في خان يونس، أفادت، قبيل منتصف الليلة، بوصول جثامين ثلاثة شهداء بينهم طفل، جراء غارة شنتها طائرات الاحتلال على تجمع للمواطنين في بلدة عبسان شرق خان يونس جنوب القطاع. كما ذكرت مصادر محلية باستشهاد مواطن وإصابة آخرين في قصف من طائرات الاحتلال تجمعا للمواطنين شرق حي الزيتون في مدينة غزة.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 40265 والإصابات إلى 93144 منذ بدء العدوان الصهيوني على القطاع، بينما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.