برنامج حملة تبون اليوم وغدا

يتوجه إبراهيم مراد مدير حملة المترشح، عبد المجيد تبون اليوم وغدا إلى ولايات الغرب، بدءا من عين الدفلى، الشلف غليزان، مستغانم معسكر سيدي بلعباس، تلمسان عين تموشنت.

فاليوم الجمعة، برمجت المديرية القيام، بعمل جواري في الساحة العمومية الحديقة الكبرى ثم التوجه إلى مدينة خميس مليانة أين سيقام عمل جواري أيضا بالساحة العمومية.

و في حدود الساعة، الحادية عشرة سيجري أعضاء الحملة عملا جواريا ولقاء مع الشركاء السياسيين و الأسرة الثورية. وبعد منتصف النهار يتوجهون إلى مدينة وادي أرهيو (ولاية غليزان) حيث سيقومون بعمل جواري في الساحة العمومية. وبعدها في المساء يتوجه موكب الحملة إلى مدينة مستغانم للقيام بعمل جواري في الواجهة البحرية "سلامندر " .

وفي يوم السبت يحطون الرحال في مدينة سيق (ولاية معسكر) لإجراء عمل جواري في الساحة العمومية مقابل مقر بلدية سيق. وبعدها في مدينة سيدي بلعباس هناك عمل جواري بساحة أول نوفمبر 1954 ) كارنو (سابقا) ولقاء مع الشركاء السياسيين والأسرة الثورية.

وفي المساء، الوصول إلى ولاية تلمسان لتنشيط تجمع جهوي، يليه الوصول إلى مدينة بني صاف (بولاية عين تموشنت) لإجراء عمل جواري ولقاء مع الصيادين بميناء بني صاف، ثم زيارة المداومة المشتركة بين الأحزاب والجمعيات وإلقاء كلمة أمام الشركاء.