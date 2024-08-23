آخر الأخبار
إشتراك دخول
العالم

أسيرة صهيونية سابقة تكذّب الإعلام العبري

23 أوت 2024 ()

38serv

+ -

 قالت الأسيرة الصهيونية السابقة، نوعا أرغماني إن الإعلام العبري أخرج أقوالها عن سياقها، ونفت أن تكون قد تعرضت للضرب على يد عناصر كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة "حماس". 

وأضافت أرغماني، وفق ما نقلته قناة "الجزيرة" القطرية، اليوم، أن "عناصر القسام لم يضربوني في الأسر بل أصيبت في انهيار حائط نتيجة غارة صهيونية". 

وقالت أصبت بكل أنحاء جسدي بسبب الغارة.  وشددت في تصريحاتها "أنا ضحية لعملية 7 أكتوبر ولا يمكنني أن أكون ضحية مرة أخرى للإعلام"، وفق تعبيرها. 

وأعلن جيش الاحتلال في جوان الماضي استعادة أرغماني مع 3 أسرى صهاينة بعد عملية عسكرية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد وإصابة مئات المدنيين الفلسطينيين.

كلمات دلالية:
طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    عرض ترويجي لاتصالات الجزائر

    9927 قراءة
  • 3

    البنك الوطني الجزائري يحذر

    8501 قراءة
  • 4

    إحباط محاولة تسلل أشخاص داخل باخرة "الجزائر 2"

    7219 قراءة
  • 5

    الحوثي: نظام المخرن عميل وخائن

    6676 قراءة