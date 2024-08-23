مجمّع مدار يقتحم مجال النقل البحري

أعلن مجمع مدار، أمس الخميس، عن إنشاء شركة جديدة باسم "مدار ماريتيم"، تابعة له متخصصة في النقل البحري والخدمات اللوجيستية.

وأوضح المجمع في بيان له، أنه ومن خلال الاستثمار في هذا القطاع الحيوي واقتناء أول سفينة له، "تلتزم مدار القابضة، بلعب دور رئيسي في الديناميكية والنمو الاقتصادي لبلدنا"، وذلك من خلال ضمان خدمات نقل بحري عالية الجودة لدعم التبادلات التجارية.

كما استفادت شركة "مدار ماريتيم" -يضيف البيان- من موارد مالية كبيرة، مما يمكنها من شراء سفن جديدة ذات استخدامات وقدرات مختلفة لتعزيز أسطولها.

وبذلك يشهد قطاع النقل البحري التجاري والخدمات اللوجيستية، وجود متعامل عمومي جديد.