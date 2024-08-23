اتحاد العاصمة..غاساما يلتحق ويحياوي ينسحب

أنهى اتحاد العاصمة إجراءات انتقال المهاجم السنغالي لنادي فاميغوستي القبرصي، سيكو غاساما لصفوف الفريق بعقد يمتد لموسمين بعد مفاوضات عسيرة.

وأشار مصدر عليم بأن الراتب الشهري لغاساما يتجاوز 530 مليون سنتيم وهو ثالث أغلى لاعب في الاتحاد بعد حسام الدين غشة والياس شتي الذان تجاوزا حاجز 600 مليون سنتيم (راتب شهري صافي)

ولم تلق هذه الصفقة تجاوب المحبين والأنصار بسبب تقدم سن غاساما (29 سنة) وأيضا إحصائياته المتواضعة وسط تساؤلات إن كان هذا اللاعب الذي يحمل الجنسية الإسبانية أفضل فنيا وتقنيا من المالي كانو الذي تقرر تسريحه.

وفي سياق أخر، قدم الأمين العام للفريق، سيد علي يحياوي استقالته من منصبه بسبب خلافه مع رئيس مجلس الإدارة، عثمان سحبان.

وكان يحياوي الذي شغل في وقت سابق منصب الأمين العام للاتحاد الجزائري لكرة القدم قد التحق بإدارة اتحاد العاصمة منتصف جوان الماضي في فترة رئاسة كمال حسينة بعد أن تولي ذات المهمة في وقت سابق في عهد الرئيس عاشور جلول