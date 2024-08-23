البليدة: وفاة مديرة المعهد الوطني لتكوين موظفي التربية

توفيت مديرة المعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية، نهاية الأسبوع، في حاد مرور أليم. كما أصيبت 03 سيدات وطفل قاصر بجروح متفاوتة الخطورة، كن يرافقنها، أثناء الحادث الذي تعرضن له بالطريق السيار شرق غرب، عند النقطة المرورية لعين السلطان في عين الدفلى، حيث اصطدمت مركبتهن بعجلات لشاحنة نصف مقطورة، كانت تسير بالاتجاه المعاكس، انفصلت عنها على حين غفلة، لتقفز حول الجدار العازل، وتقع فوق مركبتهن مباشرة، مسببة المأساة .

عناصر الإسعاف تدخلوا ونقلوا الضحايا، إلى المستشفى القريب بخميس مليانة، لتلقي العلاج اللازم فيما تم تحديد جنازة الضحية بعد صلاة جمعة اليوم في البليدة.