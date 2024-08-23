شبيبة القبائل تنهي إشكال اللاعبين الأجانب

أنهت إدارة شبيبة القبائل إشكال اللاعبين الأجانب في الفريق بعد أن كانت تجاوزت الحد الأقصى الذي وضعه الاتحاد الجزائري لكرة القدم.

و تعاقدت إدارة الشبيبة خلال مرحلة التحويلات الصيفية الحالية مع 4 لاعبين أفارقة وهم باباكار سار و ساديو كانوتي ووالتر بواليا واخيرا جبريل واتارا ليرتفع عدد اللاعب الأجانب بوجود ماتوتي و تراوري إلى 6 لاعبين في وقت حددت "الفاف" تسجيل اللاعبين الأجانب في فرق الرابطة المحترفة الأولى بـ 5 كحد أقصى.

وفضلت إدارة الشبيبة الاحتفاظ بماتوتي في الفريق مقابل فسخ عقد المهاجم المالي مامادو تراوري وهو ما تم سهرة أمس بعد مفاوضات معقدة لتحل إدارة "الكناري" إشكال اللاعبين الأجانب وبالتالي تؤهلهم بشكل رسمي للمنافسة. بالمقابل تستمر رحلة البحث عن مدافع أيسر وكانت أخر الأسماء المقترحة على الإدارة الفنية للشبيبة، المدافع الدولي السابق محمد فارس لكن اللاعب الذي توج مع "الخضر" بكأس إفريقيا للأمم 2019 فضل حسب أخر الأخبار خوض تجربة جديدة في البطولة اليونانية مع نادي باناتينيكوس.