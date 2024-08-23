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مجتمع

اندلاع حرائق في غابات ومحاصيل زراعية

23 أوت 2024 ()
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كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الجمعة، عن الحالة العامة لحرائق الغطاء الغابي والنباتي، وذلك إلى غاية الساعة الواحدة زوالا.

وحسب ما ورد في بيان لذات المصالح، فقد تم بولاية تيزي وزو، إخماد حريق غابة بقرية آيت علاوة ببلدية أبودرارن نهائيا.

وبولاية جيجل، تتواصل عملية إخماد حريق أدغال وأحراش بالقبيبات ببلدية جميلة، وكذلك الحال بالمكان المسمى أخروف ببلدية الميلية بذات الولاية.

أما فيما يخص حرائق المحاصيل الزراعية، فقد تمكنت فرق الإطفاء بولاية بجاية، من إخماد حريق أشجار مثمرة بحي مونجة ببلدية بجاية نهائيا.

كما تم بولاية المسيلة، إخماد حريق أشجار مثمرة بحي البساتين ببلدية حمام الضلعة نهائيا.

وبولاية برج بوعريريج، تم كذلك إخماد حريق أشجار مثمرة بالطريق الوطني رقم 05 لشبور ببلدية برج بوعريريج نهائيا.

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