حساني: الرئيس القادم يجب أن يحظى بشرعية شعبية كبيرة

أكد صبيحة هذا اليوم مرشح الرئاسيات عبد العالي حساني في اليوم التاسع للحملة الانتخابية من النعامة أن انتخابات 7سبتمبر مصرية ومفصلية في مسار الدولة الجزائرية وأن الرئيس القادم للبلاد لا بد أن يحظى بشرعية شعبية واسعة تساعده على أداء مهامه.

كما تحدث مرشح الرئاسيات في التجمع الشعبي الذي نشطه بقاعة سينما الأمل بمدينة المشرية شمالي النعامة عن برنامجه الانتخابي فرصة الذي يضم 62 التزاما منها تخصيص برنامج لتنمية المناطق الحدودية بما يضمن توفير الاستقرار والحماية للسكان ومن بين هذه المناطق كما قال ولاية النعامة التي رغم ما تحقق فيها من إنجازات إلا أنها مازالت في حاجة إلى برامج ومشاريع للنهوض بتنميتها.

وبإسهاب طويل تحدث حساني عن الظروف الخارجية الصعبة التي تجري فيها الانتخابات الرئاسية في الجزائر في ظل ما يجري من أحداث وتشتت لمواقف الدول العربية والإسلامية بخصوص المجازر الدموية في غزة مشيدا بمواقف الدولة الجزائرية ودعمها اللامشروط لقضيتي فلسطين والصحراء الغربية.

ومن هذه الخصوصيات والأجواء المشحونة دعا مرشح الرئاسيات عبد العالي حساني الشعب بالذهاب إلى صناديق الانتخاب يوم 7 سبتمبر واختيار المرشح الذي يرون فيه ما يحقق طموحاتهم.