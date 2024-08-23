عشيو يبحث عن تحد جديد

قرر اللاعب الدولي السابق حسين عشيو، تطليق استديوهات التحليل، ومكاتب الادارة والانتقال للمهنة التي يتقنها أكثر من شيء أخر وهي العمل في مجال التدريب.

وسيتولى النجم السابق لاتحاد العاصمة، تدريب الفريق الأول لشباب المشرية الموسم المقبل في أول تجربة له في هذا المجال بعد ان اكتفى سابقا بتجربة أولى قصيرة مع تدريب الفريق الوطني تحت 20 سنة.

وبعد أن توصل لاتفاق شامل مع إدارة شباب المشرية، يرتقب وصول عشيو يوم الأحد أو الاثنين المقبل إلى بوابة الجنوب الغربي من أجل ترسيم الاتفاق وتوقيع العقد الذي يمتد لموسم واحد قابل للتجديد.

ومن المقرر أن يضم الطاقم الجديد للشباب، مساعدا ومدرب الحراس من أبناء الفريق فيما يجلب عشيو مساعدا ثانيا ومحضرا بدنيا كما سيتولى بالمقابل الإشراف ومتابعة عملية الاستقدامات.

إضافة للرصيد الهام الذي كونه والخبرة الطويلة التي اكتسبها على امتداد السنوات الطويلة كلاعب ممتاز في مختلف الأندية التي حمل ألوانها أو على صعيد المنتخب الوطني، يملك عشيو شهادة التدريب كاف أ وهو يبحث حاليا عن تحقيق انطلاقة حقيقية في مهنة يرى كثيرون أنه يملك كل المميزات والخصائص والمعارف التي تؤهله ليكون اسما كبيرا فيها.