أوشيش يستمع لانشغالات مواطني ولاية جيجل

واصل المترشح لانتخابات السابع سبتمبر المقبل، يوسف أوشيش، خرجاته الميدانية في مختلف ولايات الوطن، وحضي اليوم باستقبال من قبل مواطني وشباب ولاية جيجل.

وحسب ما جاء في صفحة جبهة القوى الاشتراكية على "الفايسبوك" أجرى مرشح الحزب نقاشات مفتوحة وعفوية مع المواطنين حول برنامجه الانتخابي، مسلطا الضوء على القضايا الاجتماعية والتنموية، وتطرق إلى رؤية اقتصادية بديلة تهدف إلى توفير فرص العمل من خلال تطوير وتعزيز السياحة، دعم أنشطة الصيد البحري، القضاء على السوق الموازية مع تنظيم النشاطات التجارية.

وفي بلدية تاكسنة، أشار أوشيش إلى "إرادته في خلق صندوق خاص بتنمية المناطق الجبلية لتمويل المبادرات المحلية، تحسين البنية التحتية وتطوير الفلاحة الجبلية".