"الجوية الجزائرية": خدمة جديدة لاقتناء أمتعة إضافية

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية عن إطلاق خدمة جديدة لاقتناء أمتعة إضافية بالانتقال من نظام الوزن إلى نظام القطع، وذلك في إطار الاستراتيجية التسويقية الجديدة التي تعتمدها الشركة، وفق ما أورد بيان لـ"الجوية الجزائرية".

وحسب ذات المصدر "يُسمح للمسافرين عبر طائرات شركة الخطوط الجوية الجزائرية بحمل الأمتعة وفق التعريفة المنصوص عليها في التذكرة المحجوزة مع مراعاة أن لا يتجاوز وزن الحقيبة 23 كغ وحقيبة اليد 5-10 كغ حسب نوع الطائرة، مع الالتزام بالمقاييس المعتمدة لهذه العملية".

وأضاف البيان: "لضمان راحة مثالية لزبائننا الكرام وتجربة سفر تواكب تطلعاتهم تتيح شركة الخطوط الجوية الجزائرية لعملائها إمكانية اقتناء أمتعة إضافية حسب رغبتهم، ضمن الوزن المسموح به للطائرة وبأسعار تفاضلية وتنافسية. كما يمكن للمسافر الذي اشترى حقائب إضافية ولم يستخدمها في الرحلة تأجيل الاستفادة من هذه الخدمة لمدة تصل إلى 12 شهراً، دون إمكانية استرداد المبالغ المدفوعة".

"ويمكن للراغبين في اقتناء أمتعة إضافية حجزها عبر وكالات شركة الخطوط الجوية الجزائرية، الموقع الرسمي، التطبيق الرسمي، مركز الاتصال أو الوكالات الخاصة المعتمدة"، يختم البيان.

تجدر الإشارة إلى أن سعر الأمتعة الإضافية المحجوزة قبل الرحلة بـ24 ساعة يختلف عن سعرها عند الحجز بعد هذه المدة. كما تشمل الخدمة الجديدة الأمتعة الخاصة مثل الآلات الموسيقية واللوازم الرياضية بنفس الشروط من حيث الوزن والمقاييس المتعارف عليها. بالنسبة للحيوانات الأليفة، يجب أن لا يتجاوز وزنها 6 كغ عند نقلها على متن الطائرة و23 كغ عند نقلها في مخزن الطائرة.