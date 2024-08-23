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مجتمع

وفاة شخصين غرقا بتيبازة

23 أوت 2024 ()
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سجلت مصالح الحماية لولاية تيبازة، اليوم الجمعة، وفاة شخصين غرقا بشواطئ صخرية ممنوعة للسباحة، حسب ما علم من ذات المصالح.

وأوضح المصدر أن أعوان الحماية المدنية قاموا بنقل جثة شخص انتشلتها مجموعة من المواطنين، تعرض ظهر اليوم للغرق بينما كان في شاطئ صخري ممنوع السباحة بمنطقة حي خشني ببلدية عين تقورايت.

وببلدية تيبازة، سجلت ذات المصالح تدخل عناصرها لنقل جثة شخص آخر من جنس ذكر، تعرض للغرق ظهر اليوم بشاطئ صخري هو الآخر ممنوع للسباحة بالمنطقة المسماة المنظر الجميل.

ونقل عناصر الحماية المدنية الجثتين إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى تيبازة، استنادا لذات المصدر.

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