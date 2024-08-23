خسائر جديدة لجيش الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال الصهيوني، اليوم الجمعة، مقتل العريف أول في الاحتياط، افيتار عطوار، من كتيبة الاستطلاع 6310 التابعة للواء 16، في وسط قطاع غزة، وإصابة 7 جنود آخرين كانوا معه، 4 منهم جراحهم خطيرة و3 جراحهم متوسطة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان إذاعة جيش الاحتلال، أن عدد الجنود القتلى في غزة منذ بداية الحرب، بلغ 695 جندياً، بالإضافة إلى إصابة 4.357، بينهم 645 إصاباتهم بليغة، و185 لا يزالون قيد العلاج.

وكانت وسائل إعلام عبرية، قد أقرت بمقتل 3 جنود وإصابة 6 آخرين في "حدث أمني صعب في غزة"، متحدثةً عن وقوع قوة من الجيش الإسرائيلي في كمين، ومؤكدةً أنّ المروحيات تخلي العديد من الجنود والضباط إلى المستشفيات.

في المقابل، أكدت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنّ مجاهديها يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات العدو المتوغلة جنوبي حي الزيتون في مدينة غزة، وأنهم أوقعوا قتلى وجرحى في صفوف الاحتلال.