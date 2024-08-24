تدخل الحملة الانتخابية لرئاسيات السابع من سبتمبر المقبل، يومها العاشر، حيث ينظم المترشحون الثلاثة وممثليهم تجمعات شعبية وخرجات جوارية من أجل إقناع الناخبين ببرامجهم.

فيما يلي أجندة اليوم العاشر من الحملة الانتخابية لرئاسيات السابع سبتمبر:

- تجمع شعبي لمرشح جبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، بسطيف (10.00 سا) وآخر ببوغني بولاية تيزي وزو (17.00 سا).

- تجمع شعبي لمرشح حركة مجتمع السلم، عبد العالي حساني شريف، بولاية تلمسان (صباحاً) وآخر بولاية وهران (مساءً).

- نشاطات جوارية لمدير الحملة الانتخابية للمترشح الحر، عبد المجيد تبون بولايات : معسكر، سيدي بلعباس، تلمسان وعين تيموشنت.

- تجمع شعبي لحزب جبهة التحرير الوطني بالمركب الأولمبي أول نوفمبر 1954 بولاية باتنة (10.00 سا)، وآخر بدار الثقافة "هواري بومدين" بولاية سطيف (16.00 سا).

- تجمع شعبي للتجمع الوطني الديمقراطي بدار الثقافة "هواري بومدين" بولاية سطيف (09.30 سا)، وآخر بقاعة مركب "حمام الصالحين" بولاية بسكرة (17.00 سا).

- تجمع شعبي لحزب جبهة الحكم الراشد بقاعة المحاضرات ببوسماعيل بولاية تيبازة (14.00 سا).

- تجمع شعبي لجبهة المستقبل بولاية البويرة (10.00 سا)، وآخر بولاية تيزي وزو (17.00 سا).

- تجمع شعبي لحركة البناء الوطني بقاعة "موسى شيراف" ببوفاريك بولاية البليدة (10.00 سا).

- تجمع شعبي لحركة النهضة بقاعة "الرياض" بولاية المغير (18:00).

- تجمع شعبي لحزب تجمع أمل الجزائر بدار الثقافة "محمد العيد آل خليفة" بولاية باتنة (16.30 سا).

- نشاط جواري لحزب صوت الشعب بولاية عنابة.

- تجمع شعبي لحزب الفجر الجديد بدار الثقافة "علي سوايحي" بولاية خنشلة (10.00 سا).