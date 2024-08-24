"الشعب أجمع على حبه للمترشح تبون"

قال إبراهيم مراد مدير الحملة الانتخابية للمترشح الحر عبد المجيد تبون، أن الشعب في مختلف الولايات أجمع على حبه للرئيس المترشح لعهدة ثانية، عبد المجيد تبون.

وابرز مراد في تجمع شعبي عقده اليوم السبت بولاية معسكر، ما حققه من "إنجازات كبيرة خلال العهدة الأولى وأخرج الجزائر من الأزمة وأرجع لها هيبتها داخل وخارج الوطن"، مضيفا أن "تبون سائر في طريق الأبطال وكلنا معه".

وأكد مدير حملة تبون أنه "بمجرد التصويت عليه في الـ 7 من سبتمبر، كل المدن الكبيرة ستصبح ولايات ومن بينها بلدية سيق بمعسكر التي ستكون ضمن برنامج التقسيم الجديد".