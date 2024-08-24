تعديل جديد في الرحلات البحرية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، عن تعديل طرأ على برنامج رحلاتها نحو إسبانيا.

وجاء في بيان لذات المؤسسة، "تنهي المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين إلى علم زبائنها الكرام أن تعديلا طرأ على برنامج رحلاتها على النحو التالي":

- تأجيل رحلة أليكانتي _ وهران المبرمجة سلفا يوم 25 أوت إلى يوم 26 أوت على الساعة 12:00 زوالا على متن سفينة الجزائر 2.

- تأجيل رحلة أليكانتي _ الجزائر المبرمجة سلفا يوم 27 أوت إلى يوم 28 أوت على الساعة 11:00 صباحا على متن سفينة طاسيلي 2.

- تقديم رحلة أليكانتي _ وهران المبرمجة سلفا يوم 28 أوت إلى يوم 27 أوت على الساعة 19:00 مساءا على متن سفينة الجزائر 2.