حصيلة جديدة لضحايا العدوان الصهيوني على غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على القطاع إلى 40 ألفا و334 شهيدا، و93 ألفا و356 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي لليوم الـ 323 من الحرب، عبر منصة تلغرام: "ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني إلى 40334 شهيدا، و93356 إصابة، منذ السابع من أكتوبر الماضي".

وأوضحت أن "الاحتلال ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 69 شهيدا و212 إصابة خلال 48 ساعة".

ولفت التقرير إلى أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

ويشن الاحتلال الصهيوني بدعم أمريكي حربه الدموي على قطاع غزة، التي دخلت شهرها الـ 11، وأدت إضافة للشهداء والمصابين، ومعظمهم أطفال ونساء، إلى دمار هائل ومجاعة قاتلة.