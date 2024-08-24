اجتماع هام للمكتب الفدرالي

يعقد المكتب الفدرالي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، اجتماعه الشهري، يوم الأربعاء الموافق لـ 28 أوت الجاري بالمركز التقني بسيدي موسى.

وسيخصص هذا الاجتماع بشكل كبير للوقوف على الاستعدادات الخاصة بانطلاقة الموسم الكروي الجديد 2024/2025 عبر مختلف الرابطات والأقسام.

وسيتم الاستماع لعروض مسؤولي الرابطات المختلفة وفي مقدمتها اللجنة المؤقتة لتسيير رابطة المحترف الأول التي سجلت بارتياح حل إشكال إجازة الفريق المحترف لفريقي نجم مقرة واتحاد بسكرة بعد أن تمكنا من تسوية مشكل الديون.

كما سيتم التركيز على عرض مسؤول لجنة التحكيم، مهدي عبيد شارف بخصوص أكبر تحد يواجه "الفاف" في الظرف الحالي وهو الوفاء بالتزام الرئيس وليد صادي بتطبيق تقنية التحكيم بالفيديو في مباريات المحترف الأول بدأ من الموسم الكروي المقبل.

وكشف صادي في فيفري الماضي عن تصميمه المضي قدما نحو تطبيق تقنية 'الفار' بداية من الموسم القادم واعتبر ذلك السبيل الأمثل لمواجهة الأخطاء التحكيمية، وتلا هذا التصريح إعلان "الفاف" عبر موقعها الرسمي عن إطلاق مناقصة لاقتناء الشاحنات والعتاد الخاص بهذه التقنية وأخيرا الشروع في تكوين أول دفعة من 15 حكما انتقلت إلى القاهرة في دورة تدريبية أشرف عليها خبراء في هذا المجال ستتبعها دفعة ثانية من 16 حكما تحسبا لاعتماد "الفار" مع انطلاقة بطولة المحترف الأول يوم 21 سبتمبر المقبل.

وفرض لجوء عديد الاتحادات الافريقية لاعتماد تقنية التحكيم بالفيديو في المنافسة المحلية المزيد من الضغط على هيئة الرئيس صادي من أجل تجسيد التزامه وكسب الرهان قبل أقل من 3 أشهر عن موعد الانتخابات .