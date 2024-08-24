تيبازة: ثالث غريق في أقل من 24 ساعة

سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية تيبازة، اليوم السبت في، ثالث حالة وفاة غرقا في أقل من 24 ساعة.

وتدخلت وحدة القطاع للحماية المدنية بمسلمون، مدعمة بفرقة الغطاسين للوحدة البحرية بشرشال، اليوم السبت على الساعة 10 صباحا و37 د، من أجل البحث عن مفقود في البحر، بالشاطئ الغربي لبلدية مسلمون، حيث تبقى عملية البحث متواصلة.

وتأتي عملية البحث عن الغريق المفقود في غضون أقل من 24 ساعة من وفاة غريقين في شواطئ صخرية ممنوعة السباحة، حيث تدخلت وحدة القطاع للحماية المدنية بعين تقورايت الجمعة على الساعة الثالثة زوالا و27 د لنقل غريق متوفي في البحر تم انتشاله من طرف المواطنين المنطقة لصخرية لحي خشني بعين تقورايت.

كما تدخل المركز المتقدم للحماية المدنية بشنوة مدعم بالوحدة الرئيسية للحماية بتيبازة على الساعة الثانية زوالا و47 د من يوم الجمعة من أجل انتشال ونقل غريق متوفي في البحر بشاطئ المنظر الجميل (ممنوع السباحة)، ببلدية و دائرة تيبازة.