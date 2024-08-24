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مجتمع

توقيف مشتبه فيه بإتلاف صور المترشحين

24 أوت 2024 ()

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قام أعوان الأمن الحضري التاسع بعين النعجة لأمن المقاطعة الإدارية بئر مراد رايس بأمن الجزائر العاصمة بتوقيف المشتبه فيه الذي قام بإتلاف صور المترشحين للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يوم 07 سبتمبر المقبل.

وجاءت قضية الحال حسب بيان لأمن العاصمة على إثر دورية بقطاع الاختصاص قصد مراقبة وحماية مواقع التعليق الانتخابي للحملة الانتخابية للرئاسيات، تم خلالها رصد أحد الأشخاص يقوم بإتلاف صورة أحد المترشحين للرئاسيات، مستعملا عصى خشبية وحجارة ليتم توقيفه في حالة تلبس واقتياده لمقر الفرقة لمواصلة باقي الإجراءات القانونية، حيث تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية إتلاف صور أحد المترشحين في الأماكن المخصصة لها.

 

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