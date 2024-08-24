الجزائر تعزي في وفاة المناضل الفلسطيني فاروق القدومي

بعث وزير الخارجية، أحمد عطاف، برقية تعزية إلى رئيس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، محمد مصطفى، على إثر وفاة القائد والمناضل الفلسطيني فاروق القدومي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وحسب بيان وزارة الخارجية، اليوم السبت، أعرب الوزير عطاف لنظيره الفلسطيني، ومن خلاله إلى أفراد عائلة الفقيد وكافة الشعب الفلسطيني الشقيق بأصدق عبارات التعازي وأخلص مشاعر المواساة، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد روحه الطاهرة بواسع رحمته وأن يجزل ثوابه وأن يلهم الأشقاء الفلسطينيين جميل الصبر والسلوان.

كما أشاد الوزير بمآثر الفقيد التي "ستبقى راسخة في الأذهان وستظل نبراساً مضيئاً تهتدي به الأجيال الحاضرة والمستقبلية في سبيل استكمال مسيرة التحرر وتحقيق المشروع الوطني الفلسطيني كاملا غير منقوص عبر إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والسيدة وعاصمتها القدس الشريف".