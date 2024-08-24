تدعيم نوعي لمولودية الجزائر

يبدو أن رئيس نادي مولودية الجزائر، عبد الحكيم حاج رجم، عازم على المرور للسرعة القصوى من أجل تدعيم فريقه المقبل على المنافسة على ثلاثة جبهات الموسم المقبل.

وأعلنت إدارة نادي مولودية الجزائر، مساء اليوم السبت، حسم صفقة متوسط الميدان أكرم بوراس في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الجار شباب بلوزداد.

وكشف ذات المصدر أن العقد الذي يربط اللاعب ببطل الجزائر سيمتد لـ3 سنوات.

وبهذا تكون المولودية قد ظفرت بإحدى أغلى الصفقات في الميركاتو الصيفي بالجزائر، حيث يعتبر صاحب الـ22 سنة من أبزر المواهب في الرابطة المحترفة الأولى وساهم بشكل كبير في تتويجات شباب بلوزداد خلال السنوات الأخيرة.

في نفس السياق كشف الصحفي الفرانكو جزائري، نبيل جليت، على حسابه في منصة "اكس"، أن إدارة المولودية تسعى لـ"قنبلة" أخرى قبل أيام قليلة على نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

وحسب ذات المصدر فإن الرئيس حاج رجم يفكر في التعاقد مع الدولي الجزائري رياض بودبوز كصانع ألعاب جديد للنادي لتعويض النجم يوسف بلايلي الذي غادر نحو الترجي التونسي.

للتذكير، تدعمت كتيبة المدرب باتريس بوميل بثمانية لاعبين حتى الآن هم: ، توفيق موساري (الحراسة)، سيرج أنتوني باجو، مروان خليف (الدفاع)، زكريا دراوي، أكرم بوراس (وسط الميدان)، أمين مسوسة، طيب مزياني، كيبري زينون (الهجوم).