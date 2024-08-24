رئيس "الفيفا" يعزي في وفاة بلكدروسي

أشاد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، باللاعب الدولي السابق، سيد أحمد بلكدروسي، الذي توفي مؤخرًا، من خلال رسالة تعزية بعث بها إلى رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي.

نص الرسالة:

"السيد الرئيس،

ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة سيد أحمد بلكدروسي، اللاعب الدولي السابق.

تم استدعاؤه 20 مرة للمنتخب الوطني الجزائري، وشارك في دورة الألعاب الإفريقية لعام 1978 وفاز بها. وعلى صعيد الأندية، بدأ مشواره مع نادي رائد شباب غرب وهران، ولعب أيضًا في نادي غالي معسكر ومولودية وهران، التي فاز معها بكأس الجزائر.

أسطورة كرة القدم الجزائرية، أفضل هداف للبطولة مرتين، إرثه وإنجازاته لن تُنسى. سنفقده كثيرًا.

باسم أسرة كرة القدم العالمية، أود أن أعبر عن خالص تعازينا للاتحاد الجزائري لكرة القدم، ولعائلة وأصدقاء ومحبي سيد أحمد بلكدروسي. قلوبنا معكم جميعًا.

نأمل أن تساهم هذه الذكريات وكلماتنا الداعمة في توفير بعض السكينة والراحة خلال هذه الفترة الصعبة.

تفضلوا، السيد الرئيس، بقبول فائق احترامنا".