المقاومة تواصل استنزاف جيش الاحتلال

أعلن الجيش الصهيوني، اليوم السبت، مقتل 3 ضباط احتياطيين، يوم الجمعة في قطاع غزة، خلال المعارك المستمرة منذ عشرة أشهر.

وقد قتل الجنود الثلاثة -حسب اعتراف جيش الاحتلال- نتيجة تفجير عبوة في حي الزيتون بغزة، مشيرا إلى أن العبوة التي انفجرت بالجنود كانت خارج المبنى وتم تفعيلها عن بعد.

وارتفع عدد قتلى الجيش الصهيوني منذ بداية العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي إلى 699 قتيلا.

وفي المقابل، قالت كتائب القسام في منشورات عبر منصة تليغرام -اليوم السبت- إن مقاتليها "يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات العدو المتوغلة في منطقة الجعفراوي شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة".

وأكدت الكتائب إيقاع قتلى وجرحى في صفوف قوات الاحتلال، وقالت إنها رصدت هبوط الطيران المروحي الإسرائيلي لنقلهم.