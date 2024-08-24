"موبيليس" تكرم خليف وسجاتي

أشرف المدير العام لشركة "موبيليس"، شوقي بوخزاني، مساء اليوم، على احتفالية تكريم على شرف المتوجين في أولمبياد باريس إيمان خليف وجمال سجاتي.

وحصلت المتوجهة بذهبية وزن 66 كلغ في الملاكمة، إيمان خليف، على صك بقيمة 400 مليون سنتيم، فيما تحصل صاحب برونزية سباق 800 متر في ألعاب القوى، جمال سجاتي، على صك بقيمة 200 مليون سنتيم.

كما تم خلال ذات الاحتفالية تكريم عدد من الرياضيين المشاركين في الأولمبياد باعتبارهم سفراء "موبيليس" وهم المصارع دريس مسعود، السباح جواد صيود، المصارع بشير سيد عزارة والعدائين ياسر تريكي، سليمان مولى ومحمد علي غواند.

للتذكير فإن البطلة الأولمبية الأخرى، الجمبازية كيليا نمور، تملك عقد رعاية مع مجمع "مدار"، عكس الثنائي خليف وسجاتي المتعاقد مع شركة "موبيليس".

وقبل هذا كان الثلاثي قد حظي بتكريم من طرف شركة "سوناطراك" بعد العودة من باريس، ثم استقبل على مستوى رئاسة الجمهورية في حضور العائلات وأطقم التدريب، حيث منح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وسام الاستحقاق من درجة "عهيد" لخليف ونمور، بينما حصل سجاتي على وسام الاستحقاق من درجة "جدير".