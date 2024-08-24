اعتقال مؤسس "تلغرام" في باريس

أفادت قناة "تي أف 1" التلفزيونية الفرنسية باعتقال مؤسس "تلغرام" بافيل دوروف مساء السبت في مطار باريس لو بورجيه الفرنسي.

وصل دوروف إلى فرنسا قادما من أذربيجان، وكان معه صديقته وحارسه الشخصي.

وتم اعتقال دوروف من قبل أجهزة الأمن الفرنسية في المطار أثناء نزوله من طائرته الخاصة، بعد إصدار مذكرة اعتقال بحقه.

وذكرت القناة الفرنسية أن مذكرة الاعتقال صدرت بسبب عدم تعاون دوروف مع قوات الأمن الفرنسية، وأضافت أن الشكوى الرئيسية لسلطات الاتحاد الأوروبي ضد "تلغرام" هي الرسائل المشفرة.

كما تحدثت القناة عن إمكانية توجيه تهم الإرهاب وتجارة المخدرات والاحتيال والجرائم بحق الأطفال لمؤسس "تلغرام".

وأضافت القناة أن دوروف مهدد بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاما في فرنسا. وسيمثل أمام المحكمة اليوم الأحد كمواطن فرنسي حيث ستوجه التهم إليه.

ويحمل دوروف الجنسية الفرنسية بالإضافة إلى الروسية.