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مجتمع

رعود وموجة حر بهذه الولايات

25 أوت 2024 ()

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نبهت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، من تشكل رعود قوية مع تسجيل موجة حر بعدد من ولايات الوطن.

 وفي تنبيه لذات المصالح، ستشهد ولايات خنشلة، أم البواقي، قسنطينة، ميلة، عنابة، سكيكدة، الطارف، باتنة، سطيف، بجاية، جيجل، برج بوعريريج، البويرة، المسيلة، أولاد جلال، الجلفة، المدية، تيارت، الأغواط، سعيدة، البيض، النعامة، سيدي بلعباس، تلمسان، عين تيموشنت، وهران، بشار، بني عباس، تندوف، تيميمون، أدرار، برج باجي مختار، إن قزام، جانت، تمنراست رعودا قوية وهذا بداية من منتصف نهار اليوم وتمتد إلى غاية الساعة التاسعة ليلا.

 أما بالنسبة لولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف ستشهد ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة وهذا طيلة نهار اليوم.

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