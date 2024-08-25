حصيلة تدخلات الحماية المدنية خلال يوم واحد

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الأحد، عن حصيلة تدخلاتها الميدانية خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

وحسب ما أفاد به بيان لذات المصالح، فقد بلغ إجمالي التدخلات، 4186 تدخلا بمعدل تدخل كل 20 ثانية.

وبالنسبة لحوادث المرور، فقد أحصت ذات المصالح، 204 تدخلات، أسفرت عن تسجيل 06 وفيات و288 جريحا.

أما بالنسبة لحوادث الغرق، فقد سجلت مصالح الحماية، 1179 تدخلا تم من خلاله إنقاذ 862 شخصا فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة بأحد شواطئ ولاية تيبازة.

كما سجلت ذات المصالح حالة وفاة في حادث اصطدام "جاتسكي" بشخص على متن "كاياك" بشاطئ نجمة، ببلدية بوصفر، دائرة عين الترك بولاية وهران.

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية بولاية بجاية، ليلة أمس السبت إلى الأحد، من أجل إنقاذ شخص سقط داخل بئر بعمق 27 مترا، معبئ بالمياه بحوالي 2 متر، وذلك على مستوى بلدية بني كسيلة بدائرة أدكار، لتنتهي العملية بانتشال جثة المتوفى البالغ من العمر 44 سنة، وتحويله إلى مصلحة حفظ الجثث.