آخر الأخبار
إشتراك دخول
العالم

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

25 أوت 2024 ()
+ -

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية من شرطة الاحتلال، حسبما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

 وذكرت الوكالة، أن عشرات المستوطنين الصهاينة اقتحموا المسجد الأقصى المبارك على شكل مجموعات، وقاموا بتنفيذ جولات استفزازية، وأدوا صلوات تلمودية، واستمعوا إلى شروحات حول "الهيكل" المزعوم.

 ويشار إلى أن شرطة الاحتلال الصهيوني حولت البلدة القديمة إلى ثكنة عسكرية، ونشرت المئات من عناصرها على مسافات متقاربة، خاصة عند بوابات المسجد الأقصى المبارك، وقامت بتشديد إجراءاتها العسكرية عند أبوابه وأبواب البلدة القديمة، وفرضت قيودا على دخول المصلين إليه.

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    هذا آخر ما نطق به جزائريون قبل الموت

    15077 قراءة
  • 3

    لهذا ارتفع سعر اللحوم البيضاء وهذا هو الحل

    10433 قراءة
  • 4

    نظام المخزن.. قذارة بلا حدود

    6355 قراءة
  • 5

    ڤوجيل وتبون وبن ڤرينة يصنعون الحدث

    5675 قراءة