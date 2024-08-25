مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية من شرطة الاحتلال، حسبما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وذكرت الوكالة، أن عشرات المستوطنين الصهاينة اقتحموا المسجد الأقصى المبارك على شكل مجموعات، وقاموا بتنفيذ جولات استفزازية، وأدوا صلوات تلمودية، واستمعوا إلى شروحات حول "الهيكل" المزعوم.

ويشار إلى أن شرطة الاحتلال الصهيوني حولت البلدة القديمة إلى ثكنة عسكرية، ونشرت المئات من عناصرها على مسافات متقاربة، خاصة عند بوابات المسجد الأقصى المبارك، وقامت بتشديد إجراءاتها العسكرية عند أبوابه وأبواب البلدة القديمة، وفرضت قيودا على دخول المصلين إليه.