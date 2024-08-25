نهاية قصة بن ناصر مع ميلان؟

انتهت قصة الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر مع نادي ميلان، انتقاله حسب مصادر صحفية إيطالية إلى دوري "روشن" السعودية عبر نادي القادسية أضحى مسألة ساعات فقط.

وبقي بن ناصر حبيس الدكة في المباراة التي خسرها ميلان أمس أمام نادي بارما وهو ما زاد الشكوك بخصوص اقترابه من الرحيل قبل أن تكشف "لاغازيتا ديلا سبورت" اليوم عن اتفاق بين إدارة "الروسونيري" ونادي القادسية بخصوص انتقال بطل إفريقيا مع الخضر إلى النادي السعودي الذي ضم قبل ذلك النجم الغابوني ايمريك اوباميانغ وبطل أوروبا مع المنتخب الإسباني مدافع ريال مدريد ناشو.

ولم يتأخر نادي ميلان في ايجاد بديل لبن ناصر حيث كشف ذات المصدر أنه سيكون متوسط ميدان نادي منشغلادباخ، الفرنسي كوني مقابل 20 مليون يورو.

وانضم بن ناصر إلى صفوف ميلان صيف 2019 قادما من صفوف امبولي وفي جانفي 2023 جدد عقده ليمتد لغاية جوان 2027 وخاض لحد الآن 171 مباراة وسجل 8 أهداف كما حقق بطولة إيطاليا 2022 لتبقى إصابته الخطيرة على مستوى الركبة التي تعرض لها منتصف ماي 2023 نقطة انعطاف هامة في مسيرته حيث لم يعد من يومها إلى أفضل مستواه وهو الأمر الذي عجل برحيله "الوشيك" إلى السعودية وهو لم يتجاوز 26 ربيعا.