مخزون استراتيجي من اللحوم استعدادا لشهر رمضان

أشرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، اليوم الأحد، على مراسم الإمضاء على اتفاقية إطار وشراكة بين عدد من المؤسسات بغية ضبط سوق اللحوم البيضاء والحمراء.

وحسب ما أفاد به بيان للوزارة، فإن الاتفاقية "جمعت كل من شركة تطوير الزراعات الفلاحية الاستراتيجية، مجمع الصناعات الغذائية واللوجستيك، والصندوق الوطني للتعاون الفلاحي".

وأضاف البيان أن " هذه الاتفاقيات تندرج، في إطار الإجراءات الاستباقية المتخذة من قبل الوزارة الوصية لضمان استقرار السوق الوطنية فيما يخص المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع على غرار اللحوم البيضاء والحمراء، استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك وبعده عيد الأضحى."

وسيتم بموجب هذه الاتفاقية وضع هياكل تربية الدواجن والمواشي الموجودة لدى وحدات الإنتاج الفلاحي (المزارع النموذجية سابقا) التابعة لشركة تطوير الزراعات الفلاحية الاستراتيجية، تحت تصرف الديوان الوطني لأغذية الأنعام ONAB والشركة الجزائرية للحوم الحمراء ALVIAR لإنتاج اللحوم البيضاء والحمراء، لغرض تكوين مخزون استراتيجي موجه لتموين السوق خلال شهر رمضان وعيد الأضحى المقبلين

وفي المقابل "يتكفل الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي CNMA بتغطية كافة المخاطر المتعلقة بالنشاطات المختلفة المعنية بهذه الاتفاقية عن طريق التأمين، إضافة إلى توفير المرافقة التقنية، والتقييم والمتابعة من طرف الخبراء والمختصين في هذا المجال".

وقد تم تحديد هدف إنتاج ما لا يقل عن 10.000 طن من اللحوم البيضاء، و50.000 رأس غنم لتكوين مخزون الضبط وتزويد السوق بمنتوج وطني بأسعار مدروسة خلال الفترات التي تشهد ارتفاعا محسوسا في الطلب.

وبالإضافة إلى تثمين الهياكل القاعدية المتوفرة لدى وحدات الإنتاج الفلاحي، يلتزم الشركاء في إطار هذه الاتفاقية "بتموين هذه الوحدات بالمدخلات الضرورية (الصيصان، الأعلاف...)، واحترام المقاييس الخاصة ببنايات تربية الدواجن والمواشي، وكذا المعايير الصحية وجودة المنتوج". يختم البيان.