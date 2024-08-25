تفاصيل التسجيل الاستثنائي في السنة الأولى ابتدائي

أعلنت وزارة التربية الوطنية، أن عملية تقديم طلبات التسجيل الاستثنائي في السنة الأولى ابتدائي ستنطلق بداية من يوم الثلاثاء.

وجاء في بيان الوزارة عبر صفحتها الرسمية على "الفايسبوك"، اليوم "في إطار تجسيد العمليات المتعلقة بالدخول المدرسي 2024/2025، تعلم وزارة التربية الوطنية أن عمليّة تقديم طلبات التسجيل الاستثنائي في السّنة الأولى ابتدائي بعنوان السّنة الدراسية 2024/2025 ستنطلق ابتداء من يوم الثلاثاء 27 أوت إلى غاية يوم الأحد 08 سبتمبر 2024 عبر فضاء الأولياء ضمن النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية دون سواه."

وأضاف البيان، أن العملية تكون عن "طريق تقديم طلب التسجيل الاستثنائي في السّنة الأولى ابتدائي للأطفال المولودين بين أول جانفي و31 مارس 2019، يكون عبر الرابط “//awlyaa.education.dz:https”.

حيث يتيح النظام المعلوماتي لقطاع التربية للأولياء اختيار مدرسة ابتدائية واحدة فقط من بين المدارس التي تتوفر على مقاعد بيداغوجية في السّنة الأولى ابتدائي."

وذكرت الوزارة في منشورها بشروط التسجيل مؤكدة أن "يعالج النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية طلبات التسجيل الاستثنائي في السّنة الأولى ابتدائي وفق معياري المقاعد البيداغوجيّة المتاحة وتاريخ الميلاد.

ويتم التسجيل الاستثنائي في المدارس الابتدائيّة التي يقل معدّل الفوج التربوي فيها عن 34 تلميذا. كما يتم إشهار قوائم الأطفال المقبولين في التسجيل في فضاء الإعلانات بالمدارس الابتدائيّة المعنيّة، يوم السّبت 14 سبتمبر 2024، وعبر فضاء الأولياء في نفس اليوم. ويسجل الأطفال المقبولة طلباتهم بالمدارس بالابتدائيّة، ويلتحقون في أوّل يوم للدّخول المدرسي للسّنة الدراسية 2024/2025. وأي طفل لا يلتحق بالمدرسة في أجل أقصاه 30 سبتمبر 2024، يفقد فرصته ويعوّض بالطفل الذي يليه في الترتيب."

وختم البيان بالإشارة إلى أنه "لا يحق للمستفيدين من التسجيل الاستثنائي في السنة الأولى ابتدائي تغيير المدرسة في نفس الولاية خلال السنة الدراسية 2024/2025".