حجز 13500 كبسولة مهلوسة بالجلفة

تمكن أعوان الفرقة المتعددة المهام للجمارك بقطارة التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بالجلفة، بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بالأغواط، من حجز 13500 كبسولة مهلوسة تم ضبطها بعد تفتيش سيارة سياحية في حاجز ميداني.

ووفق بيان لذات المصالح، جاء فيه "في إطار ممارسة المهام الحمائية لمصالح الجمارك الجزائرية في مكافحة التهريب، تمكن أعوان الفرقة المتعددة المهام للجمارك بقطارة التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بالجلفة، بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بالأغواط، من حجز 13500 كبسولة مهلوسة من نوع بريغبالين 300 ملغ تم ضبطها بعد تفتيش سيارة سياحية في حاجز ميداني، كما تم توقيف شخصين (02) وتقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة".

وأشار البيان الى أن "العملية تكرس يقظة وجاهزية أعوان الجمارك الجزائرية وتجندهم الدائم في مكافحة تهريب والإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية."