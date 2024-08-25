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مال و أعمال

هذا هو سعر الدجاج اليوم

25 أوت 2024 ()

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عرضت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم الأحد،  أسعار البيع بالتجزئة للمواد الفلاحية واسعة الاستهلاك لليوم 25 أوت 2024.

ونشرت الوزارة عبر حسابها الرسمي "فيسبوك"، أسعار اللحوم (الحمراء والبيضاء) والخضر والفواكه في الأسواق.

وجاءت أسعار اللحوم كما يلي: لحم البقر المحلي 1805 دج للكيلوغرام الواحد، والدجاج 486 دج، والبيض 18 دج للبيضة الواحدة.

وبلغ معدل سعر الخضر في الأسواق لاسيما: البطاطا 87 دج، والطماطم 63 دج، والبصل الجاف 42 دج، والثوم الجاف 363 دج، والجزر 75 دج، واللفت 103 دج، والفلفل الأخضر 96 دج، والفلفل الحار 114 دج، والكوسة 98 دج، والفاصولياء الخضراء 195 دج، والخس 108 دج.

وبلغ معدل سعر التفاح المحلي 383 دج، والتمر 571 دج، والبطيخ الأصفر 102 دج، والبطيخ الأحمر 80 دج، والعنب 222 دج والموز 399 دج.

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