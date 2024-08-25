نصر الله يكشف الهدف النوعي الصهيوني ويكذّب مزاعمهم

أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله في كلمة له حول آخر تطورات الحرب والعدوان الصهيوني على لبنان، أن المقاومة أعلنت عزمها الرد على هذا العدوان على الضاحية الجنوبية لبيروت واستشهاد فؤاد شكر وعدد من المدنيينن لتثبيت المعادلات، وكانت مستعدة للرد منذ اليوم الأول لشهادة محسن ولكن كما قلنا سابقًا إن الرد هو جزء من العقاب".

وقال نصرالله إنه "كنا نحتاج بعض الوقت لدراسة ما إذا كان المحور سيرد كله أو كل جبهة لوحدها وتريثنا لإعطاء الفرصة للمفاوضات لأن هدفنا هو وقف العدوان على غزة، ومن الواضح أن المفاوضات طويلة ونتنياهو بدأ بفرض شروط جديدة على المقاومة في غزة".

واوضح نصر الله اننا وضعنا ضوابط للرد منها أن لا يكون الرد "مدنيًا" علمًا أن لدينا الحق بضرب "المدنيين" ولا بنى تحتية بل أن يكون الهدف عسكريًا على صلة بعملة الاغتيال إما قاعدة استخبارات وسلاح الجو وأن يكون الهدف قريبًا جدًا من "تل أبيب"، وجدنا مجموعة من الأهداف وفق مواصفاتنا قرب "تل أبيب" ووحددنا قاعدة "غليلوت" وهي قاعدة مركزية للاستخبارات الصهيونية وفيها الوحدة 8200.

واشار نصر الله ان قاعدة "غليلوت" تبعد عن حدود لبنان 110 كلم وعن حدود "تل أبيب" فقط 1500 متر ما يعني أنها من ضواحي تل أبيب، ووضعنا قاعدة عين شيما ضمن دائرة الاستهداف وهي تبعد 75 كلم عن لبنان وعن تل أبيب 40 كلم، كما استهدفنا المواقع والثكنات لاستنزاف القبة الحديدة والصواريخ الاعتراضية ما يتيح أمام المسيّرات أن تعبر باتجاه هدفها، وتقرر أن يكون استهداف المواقع والقواعد بصواريخ الكاتيوشا موزعة بالعشرات على مختلف المواقع والقرار هو إطلاق 300 صاروخ وثانيًا استهدفنا المسيّرات على أنواعها وأحجامها.

ولفت نصرالله فيما خص التوقيت اننا اخترنا يوم الأربعين (ذكرى استشهاد الامام الحسين رضى الله عنه) لتنفيذ العملية اليوم الأحد وبعد أن يقوم المجاهدون بالتعقيبات اللازمة وعند الساعة 5:15 فجرًا بدأت العملية، وفي عملية اليوم أطلقنا للمرة الأولى مسيّرة من منطقة البقاع ورغم بعد المسافة إلا أنها تجاوزت الحدود الفلسطينية المحتلة.

واكد نصرالله في مستهل كلمته الى انه لم تصب أي منصة إطلاق قبل العملية ولم تتعرض مرابض المسيّرات لأي أذى لا قبل العملية ولا بعدها.

واشار نصر الله الى ان الهدف العسكري النوعي هو قاعدة الاستخبارات العسكرية أمان ووحدة 8200 في غليلوت والهدف الآخر هو قاعدة الدفاع الجوي في عين شيميا، موضحاً ان معطياتنا تؤكد أنَّ عددًا معتدًا به من المُسيّرات وصلت إلى هذين الهدفين ولكن العدو يتكتم إلا أنَّ الأيام والليالي هي التي ستكشف حقيقة ما جرى هناك، وكل ما أردنا إطلاقه في هذه العملية هو 300 صاروخ وقد أطلقنا 340 صاروخًا والعدو لم يحبط شيئًا.

وراى نصرالله ان السردية الصهيونية بشأن ما جرى مليئة بالأكاذيب وهو ما يعكس مستوى الوهن لدى هذا الكيان وحديث العدو عن قصف صواريخ استراتيجية ودقيقة كانت معدة لاستهداف تل أبيب هو كذب في كذب ولكن في هذه العملية ولرؤية واضحة ودقيقة لم نُرد استخدام هذه الأسلحة.

واكد نصرالله أي من الصواريخ الاستراتيجية والدقيقة لم تُصب بأذى ، مشيراً الى ان الكثير من الوديان يعتبرها العدو أن فيها منصات للصواريخ الباليستية ومنشآت يمكن تدميرها اتخذ القائد شكر قرارًا قبل مدة بإخلاء هذه الوديان والمنشآت وما قصف هي وديان خالية أو تم إخلاؤها.

واوضح نصر الله في كلمته انه قبل نصف ساعة من توقيت العملية بدأ الصهيوني بالغارات في الجنوب ولم تكن لديه معلومات استخباراتية بل بسبب حركة المجاهدين لاتمام عملهم.

واشار نصر الله الى اننا أمام فشل استخباري صهيوني وفشل في العمل الاستباقي وعمليتنا أنجزت كما خططت بدقة، واليوم شهدنا مشهدًا يعبر عن شجاعة المقاومة عندما اتخذت هذا القرار، لافتاً الى ان المقاومة أخذت قرارًا وأقدمت فقام العدو باغلاق تل أبيب والمطارات وفتحوا الملاجئ لمجرد استخدامنا الكاتيوشا والمسيّرات فكيف إذا استخدمنا أكثر من ذلك؟

ورأى نصر الله ان هذه أول عملية كُبرى تخوضها المقاومة بغياب القائد الكبير فؤاد ولم يحصل فيها أي خلل، والعدو في رده صباح اليوم لم يجرؤ على استهداف المدنيين لأن هناك مقاومة وبيئة مقاومة وهذه المعادلة التي عدنا لتكريسها اليوم.

واضاف نصر الله ان المرحلة الأولى كانت ضرب المواقع في الشمال بـ340 صاروخًا والمرحلة الثانية هي عبور المُسيّرات بأنواع وأحجام مختلفة نحو عمق الكيان، ونحن سنتابع نتيجة تكتم العدو عما حصل في القاعدتين المستهدفتين وكان الرد مرضيًا وسنعتبر أن الرد كافٍ على جريمة الاغتيال وإن لم نره كافيًا سنحتفظ بحق الرد حتى إشعار آخر، ولن نتخلى مهما كانت الظروف والتحديات والتضحيات عن غزة وشعبها وعن فلسطين ومقدسات الأمة في فلسطين.