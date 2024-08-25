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العالم

أبو عبيدة يبارك هجوم حزب الله

25 أوت 2024 ()

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قال أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن المقاومة الفلسطينية "تبارك عملية الرد الأولي لحزب الله على اغتيال القائد فؤاد شكر وتقدر تضحيات أهلنا في لبنان".

وأضاف أبو عبيدة في كلمة له أن عملية حزب الله "تؤكد من جديد تغير الواقع الإستراتيجي للكيان الصهيوني منذ طوفان الأقصى"، مؤكدا أن "كل الجبهات ستظل مشتعلة ومتصاعدة في وجه العدو إذا استمر العدوان على أهلنا وشعبنا، وأنه لا أمان للعدو من العقاب ولا حدود لإمكانية دكه في أي مكان ومن أي جبهة".

وجاءت كلمة أبو عبيدة عقب الهجوم الكبير الذي شنه حزب الله اللبناني فجر اليوم على كيان الهمج في رد وصفه بالأولي على اغتيال القيادي البارز في صفوفه فؤاد شكر الشهر الماضي في الضاحية الجنوبية لبيروت.

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