القسام تقصف تل أبيب

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها قصفت تل أبيب بصاروخ من طراز "مقادمة إم 90" ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين وتهجير الشعب الفلسطيني.

وقال الجيش الصهيوني إن صفارات الإنذار تدوي في مدينة ريشون لتسيون جنوب تل أبيب، مشيرا إلى أنه تم رصد صاروخ أطلق من جنوب قطاع غزة.

وقبل ذلك أعلنت كتائب القسام أن مقاتليها تمكنوا "من تفجير حقل ألغام معد مسبقا في قوة صهيونية مدرعة، وهبوط الطيران المروحي لإجلاء القتلى والجرحى".

وأضافت القسام أنها تمكنت من قنص جندي صهيوني في محيط الكلية الجامعية جنوب حي تل الهوى في مدينة غزة، في حين قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنها قصفت موقع أبو مطيبق العسكري شرق مخيم المغازي بعدد من قذائف الهاون.

وتواصل بذلك المقاومة تصديها لجيش الاحتلال في محاور عدة، ضمن عدوانه المستمر على غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، مخلّفا عشرات آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين وسط وضع إنساني يوصف بالكارثي ومجاعة متفاقمة تخيم على القطاع المحاصر.