رابطة الأبطال الإفريقية: شباب بلوزداد يمر للدور المقبل

تأهل ممثل الجزائر في منافسة رابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم، فريق شباب بلوزداد إلى الدور الثاني بعد فوزه على ليوبار الكونغولي بنتيجة 1-0، مساء اليوم الأحد، بملعب مصطفى تشاكر البليدة، لحساب إياب الدور التمهيدي الأول.

وسجل هدف الفوز القائد عبد الرؤوف بن غيث لصالح الشباب في الدقيقة (24).

ومعلوم أن هذه المواجهة كانت مقررة يوم أمس السبت لتتأجل إلى اليوم الأحد، بسبب سوء الأحوال الجوية، التي حالت دون تمكن الفريق الكونغولي من الوصول إلى الجزائر في الوقت المحدد.

وكانت تشكيلة "العقيبة" قد فازت في مقابلة الذهاب، الاحد الفارط، في برازافيل بنتيجة (2-0) من توقيع إسحاق بوصوف (د 32) ونوفل خاسف (د 83).

وبهذا سيواجه الشباب في الدور المقبل نادي جمعية الجمارك البوركينابي المتأهل على حساب القطن البنيني (0-0 ذهاب، 1-1 إياب).

من جهته، تأهل فريق مولودية الجزائر، ممثل الجزائر الآخر في هذه المنافسة، إلى الدور التمهيدي الثاني بعد فوزه على نادي واتانغا الليبيري بنتيجة (2 - 0) الخميس الفارط بملعب -مصطفى تشاكر- بالبليدة.

وسجل هدفي المباراة كل من بايزيد (د 16) و بن حوة (89 د) لصالح المولودية.

وكان "العميد" قد فاز في مباراة الذهاب التي جرت بملعب -نيلسون مانديلا- ببراقي بواقع (2-0) من تسجيل زكريا دراوي (د 7) و ايمانويل جونيور كيبري (د 42).

وكانت الهيئة المسيرة للكرة الإفريقية قد برمجت المباراتين (ذهابا و إيابا) بالجزائر بناء على طلب من النادي الليبيري.

في الدور التمهيدي الثاني، ستواجه مولودية الجزائر فريق اتحاد المنستير التونسي المتأهل على حساب جمعية بسي التشادي (1-0 ذهاب، 2-0 اياب)، حيث سيكون لقاء الذهاب مبرمجا خارج الوطن (13-15 سبتمبر)، فيما تلعب مباراة العودة بالجزائر (20-22 سبتمبر)