رئاسيات: أجندة اليوم الثاني عشر من الحملة الانتخابية

تدخل الحملة الانتخابية لرئاسيات السابع من سبتمبر المقبل،غدا الاثنين، يومها الثاني عشر، حيث ينظم المترشحون الثلاثة وممثليهم تجمعات شعبية وخرجات جوارية من أجل إقناع الناخبين ببرامجهم.

- تجمع شعبي لمرشح جبهة القوى الاشتراكية، السيد يوسف أوشيش، بولاية غرداية (10:00) وآخر بولاية ورقلة (17:00).

- تجمع شعبي لمرشح حركة مجتمع السلم، السيد عبد العالي حساني شريف بتيميمون (مساء).

- تجمعات شعبية لحزب جبهة التحرير الوطني بالقاعة المتعددة الرياضات بالمركب الرياضي إمام إلياس بولاية المدية (09:00) وبالمسرح الجهوي أحمد بن بوزيد بولاية الجلفة (14:00) والقاعة المتعددة

الرياضيات بولاية المسيلة (مساء).

- نشاط جواري لتجمع أمل الجزائر (تاج) بالطاهير بولاية جيجل (10:00) وتجمع شعبي بذات الولاية (17:00).

- تجمع شعبي لحركة البناء الوطني بولاية جيجل (9:30) وآخر بولاية ميلة (14:00).

- تجمع شعبي للتجمع الوطني الديمقراطي بالقاعة المتعددة الرياضات بمدينة بوسعادة (09:30).

- تجمع شعبي لجبهة المستقبل بدار الثقافة لولاية غليزان (10:00) وآخر بدار الثقافة لولاية معسكر (17:00).