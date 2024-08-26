أسعار النفط ترتفع

ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الإثنين، لتواصل حصد المكاسب للجلسة الثالثة على التوالي، وسط مخاوف من انقطاع الإمدادات مع تصاعد التوترات الجيوسياسية، حسبما أفادت به منصة "الطاقة".

وتلقّت أسواق النفط دعمًا من المخاوف من أن يؤدي اتساع نطاق الحرب في غزة إلى حرب إقليمية في الشرق الأوسط قد تعطل إمدادات النفط الإقليمية، يضيف نفس المصدر.

وبحلول الساعة 05:50 صباحًا بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم أكتوبر، بنسبة 0.66%، لتصل إلى 79.54 دولارًا للبرميل.

في الوقت نفسه، زادت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم أكتوبر، بنسبة 0.68%، لتصل إلى 75.34 دولارًا للبرميل، بحسب الأرقام المقارنة التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

و حقّق الخامان القياسيان (برنت، وغرب تكساس الوسيط)، خلال الأسبوع الماضي، خسائر أسبوعية بنسبة 2.1% و2% على التوالي مع مخاوف من تراجع الطلب عالميًا.