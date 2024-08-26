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مجتمع

حوادث المرور تودي بحياة ستة أشخاص في يوم واحد

26 أوت 2024 ()

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 كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الإثنين، عن حصيلة تدخلاتها الميدانية خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

 وحسب ما أفاد به بيان لذات المصالح، فقد بلغ إجمالي التدخلات، 3931 تدخلا بمعدل تدخل كل 21 ثانية.

 وبالنسبة لحوادث المرور، فقد أحصت ذات المصالح، 208 تدخلات، أسفرت عن تسجيل 06 وفيات و290 جريحا.

 أما بالنسبة لحوادث الغرق، فقد سجلت مصالح الحماية، 875 تدخلا تم من خلاله إنقاذ 615 شخصا فيما تم تسجيل حالتا وفاة، بحيث تم انتشال جثة الضحية الأولى من بركة مائية بولاية تمنراست، فيما سجلت الحالة الثانية على مستوى الشاطئ الكبير ببلدية المرسى في ولاية وهران.

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