غليزان: 3 قتلى في حادث مرور

أسفر حادث مرور وقع، اليوم الإثنين، عن وفاة 3 أشخاص جراء اصطدام حافلة بسيارة سياحية بغليزان.

وأفاد بيان للحماية المدنية بغليزان، أن "وحداتها لدائرة جديوية مدعومة بالوحدة الثانوية لدائرة الحمادنة تدخلت بعد اصطدام حافلة نقل العمال من الحجم الصغير بسيارة سياحية على مستوى دوار المراينية ببلدية حمري على الطريق الولائي رقم 7."

وأضاف البيان، أن "الحادث خلف وفاة ثلاثة أشخاص فيما أصيب ثمانية آخرون بجروح متفاوتة الخطورة وتم نقل الضحايا إلى المستشفى."

للإشارة أن امرأة تبلغ 60 سنة توفيت في عين المكان، أما الاثنان الآخران فقد لفظا آخر أنفاسهما بالمستشفى.