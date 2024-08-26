ديوان الحج والعمرة يحذّر من التعامل مع هذه الوكالات

حذّر الديوان الوطني للحج والعمرة، من مغبة التعاقد مع الوكالات السياحية غير المرخص لها تحسبا لموسم الحج المقبل.

وأفاد المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، صالح بوطرفة، أمس الأحد، إنه "يتعين على المواطن الراغب في الاستفادة من جميع الخدمات المتعارف عليها، وغير المنقوصة بالبقاع المقدسة التعاقد مع قائمة وكالات السياحة والأسفار المرخصة من قبل الديوان الوطني للحج والعمرة، والمعلن عنها في الموقع الرسمي للديوان، وكذا على الصفحة الرسمية عبر منصة "فايسبوك"، وكذا مختلف الوسائط الإعلامية ومنها قنوات الإذاعة والتلفزيون العمومية منها والخاصة ".

واعتبر بوطرفة، لدى تدخله على أمواج إذاعة القرآن الكريم، أن هذا النداء جاء "من أجل حماية المواطن من مختلف عمليات النصب والاحتيال، وكذا الغبن الذي يمكن أن يتعرض له الراغب في أداء فريضة الحج أو العمرة، وحتى يكون الديوان هو الجهة الضامنة لحقوق الحجاج ومتابعة كل وكالة تخل بواجباتها."

وأردف المسؤول ذاته إن "كل الشكاوى أو أغلبها الواردة لمصالح الديوان الوطني للحج والعمرة بعد الفحص والتأكد منها يتبين لنا بأنها ناجمة عن تعامل المواطنين مع وكالات غير معتمدة أو مرخص لها بالمشاركة في تنظيم عملة تسفير الحجاج والمعتمرين ".