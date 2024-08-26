أوشيش: مشروعنا هو بناء دولة قوية

تعهد مترشح حزب جبهة القوى الاشتراكية لرئاسيات الـ 7 سبتمبر القادم، يوسف أوشيش، بالقرارة في غرداية، اليوم، ببناء دولة قوية وارساء مؤسسات شرعية بإرادة الشعب.

خلال لقاء مع مناضلي الحزب ومؤيديه، نظم بالمركز الثقافي "أبو اليقظان"، أكد أوشيش أن "ارساء مؤسسات قوية يتطلب مشاركة جميع الجزائريين من أجل اختيار ممثليهم في هذه المؤسسات". وقال المترشح أوشيش إن هذا الموعد الانتخابي يشكل "فرصة سانحة للشعب الجزائري من أجل إحداث التغيير، داعيا الجزائريين إلى المشاركة بقوة في انتخابات السابع سبتمبر القادم من أجل بناء جزائر قوية وفق رؤية مستقبلية".

وتطرق أوشيش أيضا إلى المحاور الرئيسية لبرنامجه، متعهدا بتوفير جميع الظروف اللازمة لخلق فرص الشغل في مختلف مناطق البلاد، وفقا لخصوصياتها الاقتصادية.

واستطرد يقول "برنامجنا يهدف إلى إعادة الأمل لجميع الجزائريين، وبخاصة الشباب"، مذكرا بأن برنامجه يقدم حلولا "قابلة للتجسيد".

وفي الشق الاجتماعي، تعهد مرشح حزب جبهة القوى الاشتراكية برفع الأجر الوطني الأدنى المضمون والمنح العائلية.

أما على الصعيد الاقتصادي، فاعتبر أن "الوقت قد حان للخروج من سياسة الريع، من خلال تنويع الاقتصاد وتوفير الظروف المواتية للاستثمار، وخلق فرص الشغل والثروة."

وسيواصل مرشح جبهة القوى الاشتراكية للانتخابات الرئاسية اليوم حملته بولاية غرداية من خلال تنظيم لقاءات جوارية.