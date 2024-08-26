محرز.. العنوان الأبرز للندوة الصحفية لبيتكوفيتش

يعقد الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، الخميس المقبل ندوة صحفية يتخللها الإعلان عن القائمة النهائية المعنية بالمعسكر المقبل ومواجهتي غينيا الاستوائية وليبيريا (5 و10 سبتمبر الداخل) في إطار تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025.

وستكون عودة رياض محرز "المرتقبة"، بعد 7 أشهر من الغياب (منذ نهائيات كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار) هي العنوان الأبرز للندوة الصحفية المقبلة ومعها الحديث عن المأمول والمرتقب من لاعب الأهلي السعودي في هذه المرحلة الجديدة.

وفي انتظار الإعلان عن القائمة النهائية للمعسكر المقبل أشار مصدر عليم بأن القائمة الموسعة لبيتكوفيتش ضمت عددا من الأسماء الجديدة من بينها حارس شباب بلوزداد المنتقل إلى نادي بيرسوبوليس الإيراني ألكسيس قندوز، صانع ألعاب شباب قسنطينة ديب إضافة إلى مدافع اتحاد العاصمة سعدي رضواني الذي يملك حظوظا كبيرا في التواجد في القائمة النهائية بسبب غياب كل من يوسف عطال (دون فريق) وكيفين قيتون (بعيد عن المنافسة مع ناديه ماتز).

وإلى جانب شعيب كداد وحسين بن عيادة، سجل نوفل خاسف حضوره في القائمة الموسعة بعد طول غياب هو الذي كان الناخب الوطني جمال بلماضي يعول عليه كثيرا واستدعاه بألوان فريقه السابق تونديلا في مارس 2021 لكنه لم يكن موفقا ليخرج سريعا من حسابات المنتخب وهو ما تزامن مع تجربة سيئة قادته إلى تركيا مع نادي غازي غينتاب قبل أن يتخذ القرار الذي بدى الأنسب له بالعودة إلى الجزائر مع شباب بلوزداد الذي ساهم في عودته لأفضل مستوياته مساهما بشكل فعال في تتويج فريقه بكأس الجزائر 2024.

ومن المقرر أن ينطلق معسكر المنتخب الوطني يوم 2 سبتمبر المقبل بالمركز التقني بسيدي موسى على أن يسافر "الخضر" بعدها بـ 48 ساعة إلى وهران لمواجهة غينيا الاستوائية قبل العودة إلى الجزائر والسفر إلى ليبيريا يوم 8 سبتمبر.