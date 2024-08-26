هذه أسعار المنتجات الفلاحية اليوم

كشفت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم الإثنين، عن الأسعار المرجعية للخضر والفواكه واللحوم ذات الاستهلاك الواسع في الأسواق الوطنية.

وحسب ما أفاد به بيان لذات الدائرة الوزارية، فقد تضمنت القائمة، أسعار الخضر والفواكه الطازجة، وكذا المنتجات ذات الأصل الحيواني، كما جاءت في الأسواق لأدنى وأعلى سعر، وكذا معدل الأسعار.

وقد بلغ معدل سعر البطاطا في الأسواق 87 دج للكيلوغرام الواحد، والطماطم 62 دج، والبصل الجاف 42 دج.

وبلغ معدل سعر الثوم الجاف 368 دج، والجزر 75 دج، واللفت 108 دج، والفلفل الأخضر 98 دج، والفلفل الحار 119 دج، والكوسة 102 دج، والفاصولياء الخضراء 194 دج، والخس 109 دج.

أما بالنسبة للفواكه، فقد بلغ معدل سعر التفاح المحلي 384 دج، والتمر 566 دج، والبطيخ الأصفر 101 دج، والبطيخ الأحمر 81 دج، والإجاص 358 دج، والعنب 222 دج والموز 413 دج.

فيما جاءت أسعار لحم البقر المحلي 1804 دج للكيلوغرام الواحد، والدجاج 477 دج، والبيض 18 دج للبيضة الواحدة، فيما بلغ معدل سعر حليب البقر 96 دج للتر الواحد.