Mahrez point focal de la conférence de presse de Petkovic

Le sélectionneur national, Vladimir Petkovic, tiendra une conférence de presse jeudi prochain pour annoncer la liste définitive des joueurs convoqués pour le prochain stage de préparation ainsi que pour les matchs contre la Guinée équatoriale et le Liberia (5 et 10 septembre prochains) dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025.

Le retour attendu de Riyad Mahrez, après une absence de 7 mois (depuis la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire), sera le point central de la conférence de presse, accompagnée des discussions sur les attentes et les perspectives concernant le joueur de l'Al-Ittihad FC dans cette nouvelle phase.

En attendant l'annonce de la liste définitive du prochain stage, une source bien informée a indiqué que la liste élargie de Petkovic comprenait plusieurs nouveaux noms, parmi lesquels le gardien de but de CR Belouizdad, Alexis Gendouz, transféré au club iranien Persepolis, le milieu de terrain de CS Constantine, Dib, ainsi que le défenseur du CR Belouizdad, Saadi Redouani, qui a de bonnes chances de figurer sur la liste finale en raison de l'absence de Youcef Atal (sans club) et Kevin Guitoun (peu actif avec son club Metz).

En plus de Chouaib Keddad et Houcine Benayada, Naoufel Khacef a également été inclus dans la liste élargie après une longue absence. Khacef, sur lequel avait beacoup misé l'ancien sélectionneur national Djamel Belmadi et qui avait étéconvoqué en mars 2021 avec son ancienne équipe, Tondela, n'avait pas réussi à s'imposer, et avait rapidement disparu des calculs de l'équipe nationale. Après une expérience peu réussie avec le club turc Gaziantep, il a pris la décision de revenir en Algérie avec CR Belouizdad, où il a contribué à son retour à son meilleur niveau, jouant un rôle clé dans la victoire de son équipe en Coupe d'Algérie 2024.

Le stage de l'équipe nationale est prévu pour commencer le 2 septembre prochain au Centre technique de Sidi Moussa, avant que les "Verts" ne se déplacent à Oran 48 heures plus tard pour affronter la Guinée équatoriale, puis reviennent en Algérie et se rendent au Liberia le 8 septembre.