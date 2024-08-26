مئات المغاربة يحاولون الهرب إلى سبتة

قالت الشرطة المحلية في جيب سبتة الإسباني، الاثنين، إن مئات المهاجرين استغلوا كثافة الضباب وسبحوا من المغرب إلى الجيب أمس الأحد وفي وقت مبكر من صباح اليوم.

ويقع جيبا سبتة ومليلية الإسبانيان على ساحل المغرب على البحر المتوسط، ويشتركان في الحدود البرية الوحيدة بين الاتحاد الأوروبي وإفريقيا.

وقال متحدث باسم شرطة الحرس المدني الإسباني لرويترز إنه تم اعتراض العديد من المهاجرين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بالقرب من شاطئ تراخال، أو عليه بجوار الحدود بين سبتة والمغرب.

وأردف قائلا "كانت هناك ضغوط وعالجناها مع المغرب"، لكنه أحجم عن تحديد عدد الأشخاص الذين حاولوا العبور أو أعيدوا إلى المغرب.

وقالت كريستينا بيريز، ممثلة الحكومة الإسبانية في سبتة، إن الشرطة اعترضت طريق نحو 700 مهاجر في المتوسط خلال محاولة دخول سبتة وذلك كل يوم منذ الخميس، وحاول ما يصل إلى 1500 شخص الدخول أمس الأحد.

وذكرت أن المواطنين المغاربة، الذين اعتقلوا أثناء العبور، أعيدوا فورا إلى بلدهم، ما عدا القصر، أو طالبي اللجوء.

وقال متحدث باسم مكتب بيريز إن عددا آخر غير محدد تمكن من التسلل بشكل غير قانوني إلى الجيب دون أن تلقي الشرطة القبض عليهم.

انتشرت، مساء أمس الأحد، مقاطع فيديو تكشف تسلل قاصرين مغاربة من مدينة الفنيدق المغربية إلى مدينة سبتة، مستغلين الضباب الكثيف.

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي قاصرين مغاربة يركضون بجوار شاطئ تراخال في سبتة، هربا من رجال الشرطة بعد تسللهم سباحة إلى المدينة.

واستغرب المصطافون في شاطئ تراخال من القاصرين المغاربة، وهم يسبحون بشكل جماعي، ويقتربون من حافة البحر.

وأحدث القاصرون بعد عبورهم سبتة سباحة ضجيجا وفوضى، وتعرضوا إلى مطاردة درامية من قبل رجال الشرطة.